AK Partili Sürekli: İzmir’in her karışına yazık ediyorlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, karınca modeli saha çalışmaları kapsamında Gaziemir'deydi. Taziye ve vefa ziyaretlerinin yanı sıra Seydiköylüler Derneği ve Gaziemir esnafı ile bir araya gelen Sürekli, "Gaziemir, İzmir'in en prestjli ilçelerinden. Giriş çıkış kapımız; ilk görünen yüzümüz. Biz havaalanından çevre yolu bağlantısına ve toplu konuta; okullardan hükümet konağına tüm yatırımlarımızla ilçeye hakkını teslim etmeye çalışırken, CHP'li belediyeler Gaziemir'i görmüyor bile! Halkın gündeminde, kentsel dönüşüm için 10 yılda göstermelik bir temel atma töreni, yamanan yollar, mağdur edilen esnaf, arapsaçı trafik var. Gaziemir'i vizyonsuz, tartışmalı, yersiz ve göstermelik işlerle uyutamazlar. İzmir'in her karışına ayrı ayrı yazık ediyorlar" diye konuştu.

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