FETÖ dolandırıcıları polisten kaçamadı

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını 'adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandıran şüpheliler, kıskıvrak yakalandı. Ş.K. (81) 4 Kasım günü evdeki ziynet eşyalarını ve paraları taksiyle gelen dolandırıcılara teslim ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, ticari taksinin plakasından şoför V.K.'ye ulaşınca şüphelilerin N.Y. ve D.Y. olduğu belirlendi. Adreslerinde para ve ziynet eşyaları ile yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

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