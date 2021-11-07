Gazi ve şehit yakınları için tek kart dönemi başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının talepleri doğrultusunda toplu ulaşımda tek kart uygulamasını hayata geçirdi. Artık gazi ve şehit yakınları, İzmirim Kart kullanmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kartla toplu ulaşım araçlarına binebilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kendilerine verilen kart, varsa kullandıkları İzmirim Kart ve süresiz HES kodlarıyla Milli Kütüphane Caddesi No: 10/1C adresinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Teknoloji Konak Kart Merkezi'ne başvuru yapabilecek.

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