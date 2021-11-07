Izmir’in ilk kadınları da takıyı seviyormus

İZMİR Bornova'da Yeşilova Höyüğü'nde bir kadına ait 8 bin yıllık takı kabı, içindeyse deniz kabuklarından yapılmış kolye bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İnce bir işçilik var. İşlediği midye kabuğuna 4'er delik açarak birbirine eklenmiş, zincirleme bir kolye yapılmış" dedi

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