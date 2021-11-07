  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Izmir’in ilk kadınları da takıyı seviyormus

Izmir’in ilk kadınları da takıyı seviyormus

Izmir’in ilk kadınları da takıyı seviyormus

7.11.2021

İZMİR Bornova'da Yeşilova Höyüğü'nde bir kadına ait 8 bin yıllık takı kabı, içindeyse deniz kabuklarından yapılmış kolye bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İnce bir işçilik var. İşlediği midye kabuğuna 4'er delik açarak birbirine eklenmiş, zincirleme bir kolye yapılmış" dedi
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Izmir’in ilk kadınları da takıyı seviyormus haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.