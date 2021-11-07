Oğlunu işten atıp annesini darp ettiler

PANDEMİ döneminde akciğer rahatsızlığı nedeni ile idari izinli olduğunu söyleyen, sonrasında da yıllık izin kullandığına da değinen Tekin, "Ağır işlerde çalıştırılamaz raporum olmasına rağmen önce süpürge işine gönderildim. Hastanelik oldum. Sonrasında 'Sana amirlik görevi verelim' dendi. İşbaşı yaptım, hiç kimse kıyafet giymezken, 'Kıyafet giyeceksin' dediler. Kabul etmedim. Çalışırken imza föyünü kaldırıp, beni işe gelmedi gibi gösterdiler. Buna benzer mobbingler nedeni ile en sonunda dayanamayıp, hakaret ettim. Tedavi için hastanede yatarken, anestezinin etkisinden çıktığımda işten tazminatsız olarak kovulduğumu öğrendim" dedi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

KARŞIYAKA Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay'a oğlunun haksız yere tazminatsız olarak işten çıkarılması ile ilgili konuşmaya giden ancak güvenlik görevlisi tarafından darp edildiği iddiası ile polise 'Kasten yaralama' suçundan şikayetçi olan 4 çocuk annesi Ayten Tekin (55), "Benim kolumu tutup, ters çevirmeye çalıştı. 'Ben senin annen yaşındayım, utanmıyor musun bana el kaldırıyorsun' dedim. Polise şikayette bulundum. Benim amacım başkanla görüşüp, oğlumun yaşadıklarını anlatmaktı. Şu an oğlumu da beni de belediyeden içeri almıyorlar. Burası kamu binası, buna hakları yok" diye konuştu.

METİN BURMALI