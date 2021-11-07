Ziyaretin ardından imar değişikliği kararı çıktı!

İZMİR siyaset dünyası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçiğolu'nun geçtiğimiz ay Konak Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur'a yaptığı ziyaret ve ardından ailesine ait Alsancak'taki arsa (eski Büyük Dersane'nin olduğu yer) için verilen otopark yapma iznini konuşuyor. Ziyaretin ardından Şubat ayında Büyükşehir'den geçen söz konusu plan değişikliği Kasım ayı meclis gündemine alındı ve kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNE GELMEMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi, Çerçioğlu ailesine ait olan ve temel eğitim alanı olarak gözüken Alsancak'taki 1089 metrekare olan arsada katı sınırlanmadan otopark yapılmasının önünü açan kararı 12 Şubat 2021'de aldı. Ancak, değişikliğin Konak Belediyesi'nce de yapılması gereken 1/1000'lik planları o tarihten bu yana ilçe belediye meclisine gelmemişti. Bu arada Özlem Çerçioğlu, 6 Ekim'de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran CHP'li Abdül Batur, "Özlem Çerçioğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başta kadın kooperatifimiz olmak üzere yürüttüğümüz ve tamamladığımız projelerimiz hakkında kendisi ile sohbet ettik" ifadesini kullandı.

DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

ZİYARETİN ardından yapılan ilk meclise Şubat ayında Büyükşehir'de kabul edilmesine rağmen Konak Meclisi'ne hala gelmeyen değişiklik düzenlemesi de geldi. Çerçioğlu ailesinin arsasında da kat yüksekliği sınırsız otopark yapımının önünü açan düzenleme kabul edildi. Ziyaretin ardından gerçekleşen bu değişiklik manidar bulundu. Kararın ardından İzmir siyaset kulislerinde bu ziyaret konuşulmaya başladı. Konak Belediye yetkilileri ise, ziyaret ile düzenlemenin Kasım ayında meclise gelmesi arasında hiçbir bağ olmadığını savundu.