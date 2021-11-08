Fabrikaya kaçak içki baskını

Sahte içki üreterek piyasaya süren zanlılar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan baskında "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Zanlıların sahte içki üretimi için dev tesis kurduğu ortaya çıktı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Kemalpaşa ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya baskın yaptı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Vergi Denetim Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla fabrikada yapılan aramada, bandrolsüz ve etiketsiz 13 bin 693 şişe şarap ele geçirildi. İş yeriyle ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

MENDERES'TE OPERASYON

Jandarma ekipleri, tarafından Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında da 22 bin 150 litre etil alkol, iki arıtma ve 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik plastik bidon ve kapakları ele geçirildi. Adreste bulunan kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.



FATİH ŞENDİL