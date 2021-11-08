Olta balıkçılarının yeni meskeni: Yeni Foça

İzmir'in Yeni Foça bölgesi, son yıllarda olta balıkçıları tarafından en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Amatör olta ve kıyı balıkçılları, son yıllarda Yeni Foça bölgesine büyük ilgi gösteriyor. Olta balıkçılığını severek yaptığını belirten Serdar Tunalı, "Yeni Foça, kıyıdan balık tutmaya çok uygun bir yer. Balık çeşitleri bakımından da çok zengin. Sonbaharda çipura, ispari, sarpa, levrek gibi birçok balık çeşitleri mevcut. Burada ikamet edenler, yoğun bir şekilde olta balıkçılığına ilgi gösteriyor" dedi. Yeni Foça'da yaşayan İbrahim Gülçek, "Foça'ya geleli 6 ay oldu. Foça kıyısının en güzel özelliği amatör olta balıkçılığına uygun oluşu. İnsanların ruhsal olarak dinlendiği bir ortam. Gördüğünüz gibi kıyı olta balıkçıları ile dolu. Günde iki-üç balık alıyoruz. Bunları hafta sonuna biriktiriyoruz. Cumartesileri de güzel bir tava yapıyoruz "diye konuştu.