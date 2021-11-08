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Haberler İzmir Panaztepe kazılarında Erken Tunç Çağı yapıları bulundu

Panaztepe kazılarında Erken Tunç Çağı yapıları bulundu

Panaztepe kazılarında Erken Tunç Çağı yapıları bulundu

8.11.2021

İZMİR Menemen'de yer alan ve M.Ö. 3000'den Bizans dönemine kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen Panaztepe'de bu yıl yapılan kazı çalışmalarında kentin en eski dönemine ait olduğu değerlendirilen yapılara ulaşıldı. Prof. Dr. Armağan Erkanal'ın öncülüğünde 1985 yılında Maltepe mahallesinde başlatılan kazı çalışmaları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır başkanlığında devam ediyor.

GÜNÜMÜZDE kıyıdan yaklaşık 10 kilometre içeride kalmasına rağmen Tunç Çağı'nda bir ada yerleşimi ve liman kenti olduğu düşünülen Panaztepe, yeni buluntularla tarihsel önemini artırdı. Kazı başkanı Çayır, Doğu Akdeniz, Batı Ege hatta Kafkaslar'a uzanan bağlantılarıyla Panaztepe'nin özellikle M.Ö. 2 binli yıllarda bölge için önemli bir merkez olduğunu, batıda Miken ve doğuda Hitit medeniyetleri arasında kesişim noktasında yer aldığını belirterek Erken Tunç Çağı'ndan klasik dönemlere uzanan yerleşim tabakaları ile karşılaştıklarını ifade etti.

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