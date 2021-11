Soyer Glasgow’da İzmirli isyanda

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'İklim Zirvesi' için İzmir'e 4 bin 166 kilometre uzaklıktaki İskoçya'nın Glasgow kentine gitti. 9 yıldır Karabağlar'da kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlar ise 24 Ekim'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerine rağmen kendilerine 45 gün sonrasına randevu veren CHP'li Tunç Soyer'e eylem düzenleyerek isyan etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Türkiye'nin örnek projesi' diye lanse ettiği Uzundere ve Yurtoğlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurları adına konuşan Eray Uslu, "Boş laflara artık karnımız tok. Büyükşehir Belediyesi bu işi beceremeyecekse tapularımızı geri versin, başımızın çaresine bakalım" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK PROJESİ!

Bundan 9 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu döneminde Karabağlar'daki Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde kentsel dönüşüm için 5 etaptan oluşan bir proje başlatıldı. Türkiye'nin örnek projesi olarak tanıtılan 'Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde birinci ve ikinci etap tamamlanıp, 817 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilirken, geriye kalan 3 etap için sadece kura çekilip iddiaya göre bugüne kadar alana tek bir çivi dahi çakılmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA SÖYLEDİLER

Uzundere ve Yurtoğlu mahallesinde yaşayan ve mağdur olan vatandaşlar da geçen 24 Ekim'de İzmir Karabağlar'daki bir törene gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Uzundere için sözünü tut Büyükşehir', 'Uzundere burada Tunç Soyer nerede?' yazılı pankartlarla protesto edip, yolunu kesti. Kılıçdaroğlu, "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadelerini kullandı. Mağdurlar adına konuşan Eray Uslu da bunun üzerine "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.

'BOŞ LAFLARA KARNIMIZ TOK'

Bu görüşmenin ardından Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerindeki vatandaşlar dün tekrar kentsel dönüşüm alanında toplandı. Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den görüşme talep ettiklerini ancak 45 gün sonrasına randevu verilmesinin kendileri için tam bir hayal kırıklığı olduğunu aktaran Eray Uslu, "Yüzde 30'u yapılan ve yüzde 70'lik alanda mağdur edilen binlerce vatandaşız. 'Yaşanılabilir İzmir' istiyoruz. İzmir'in gerçek yüzü biziz. Sayın Tunç Soyer'in 45 gün sonra randevu vermesi işi ne kadar ciddiye almadığının göstergesidir. Artık boş laflara karnımız tok. Etaplar yapılmayacaksa tapularımızı geri versinler" diye konuştu.







"SELVİTOPU'NU VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

KENTSEL dönüşüm projesinin devam etme ihtimaline karşı evlerine tadilat yapamadıklarına da dikkat çeken Uslu, "Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu 'mahalle sakinleri, kendi evlerini tadilata sokabilir' demiş. Kendisini bu söylemi ile birlikte vicdanı ile baş başa bırakıyoruz" dedi



ÇİVİ BİLE ÇAKAMIYORLAR EMLAK VERGİSİ ÖDÜYORLAR

VATANDAŞLAR, tek bir çivi dahi çakılmayan evlerinin halen emlak vergilerini ödediklerini ancak Büyükşehir ve Karabağlar belediyelerinden yeterli hizmeti alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar kentsel dönüşüme giren evleri için kendilerinden 50 bin lira ile 100 bin lira arasında para istendiğini de söyledi.



SOYER'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

Hayaller Glasgow gerçekler trafik!

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Birleşmiş Milletler'in (BM) Glasgow kentinde düzenlediği 'İklim Zirvesi'nde katıldığı etkinlikler ve yaptığı konuşmalarla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara İzmirlilerden tepki yağdı. Soyer'in kendisini "Dışişleri Bakanı" sandığını belirten vatandaşlardan gelen tepkilerden bazıları şöyle:

■ EMRE AKSU: Aziz Kocaoğlu'ndan sonra belediye borclarının 4 katına çıkması ve belediyeye ait arsa ve mülklerin satışa çıkarılmasına ragmen borçlanmanın durmamasını neye bağlıyorsunuz? Yarın batık bir belediye devretmeyi mi planlıyorsunuz.

■ YAVUZSELİM: İzmir'i nasıl borç batağına soktuğunuzuda anlattınız mı?

■ MUSTAFA: İzmir batmış, yağmur yağsa göl oluyor, her yer gecekondu, kaçak yapı, yollar berbat sen konuşma yapıyorsun iyiymiş.

■ ERMANKUTLU: Ya kardeşim git İzmir'e biraz hizmet et!

■ ABC: Hayaller Glasgow gerçekler Buca trafik, bar, pavyon meyhane, gürültü, suç her türlü pislik var Bucada sayenizde.

