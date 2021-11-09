Boşandı, barıştı bıçakladı, kaçtı

İzmir'in Konak ilçesinde 33 yaşındaki Talat Kalkan, yeni barışdığı iki çocuğunun annesi Özge Özdoğan'ı, 'beni aldatıyorsun' diyerek yaşadığı kıskançlık krizinin ardından bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis yaya olarak kaçan öfkeli koca Talat Kalkan'ı gözaltına aldı.

ACİL SERVİSE KALDIRILDI

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 14.45 sıralarında Konak'ın Gültepe mahallesi, 3613 Sokak'taki evde meydana geldi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Özdoğan, yakınları tarafından yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştınla Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında kan kaybı önlenen genç kadın, hastanede polise verdiği ifadede, daha önce boşandığı ancak kısa süre önce yeniden barıştığı Talat Kalkan'ın tartışma sırasında kendisini bıçaklayarak kaçtığını öne sürdü. Hastanede genç kadının verdiği ifade üzerine harekete geçen polis ekipleri, öfkeli koca Talat Kalkan'ı, olayda kullandığı suç aleti bçakla birlikte aynı mahallede kıskıvrak yakaladı.

ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Gözaltına alınan Talat Kalkan'ın, karısı ile boşanıp tekrar barıştıklarını, ancak kendisini aldattığını düşündüğü için tartıştıklarını ve bu yüzden bıçaklayıp kaçtığını ileri sürdüğü öğrenildi. Yakalandıktan sonra doktor raporu alınan ve ayrıntılı ifadesi için emniyete götürülen Talat Kalkan, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren Özge Özdoğan'ın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

FATİH ŞENDİL