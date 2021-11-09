İzmir Büyükşehir’in su tarifesi oyunu

TÜRKİYE'NİN en pahalı suyunun içildiği İzmir'i yöneten CHP'li Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı için içme suyuna yüzde 18 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda zam öngördü. Büyükşehir Belediye girdiği borç batağından çıkmanın yolunu ise, yine vatandaşın cebindeki parada buldu.

İZSU Genel Müdürlüğü 2022 mali yılı tahmini gelir-gider bütçe kitapçığında içme suyu metreküp fiyatlarında ve kademelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküp, 14-21 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı. Yeni tarife 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.