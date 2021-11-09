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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA 09.11.2021, 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021, 09:46