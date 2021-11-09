  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de FETÖ’ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı
AA

09.11.2021, 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021, 09:46

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli yakalandı.

Farklı meslek gruplarından oldukları öğrenilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.