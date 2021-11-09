İzmirli gazeteci Irmak oğlunun adını yaşatmak için 13. kütüphaneyi kurdu

İZMİRLİ gazeteci İbrahim Irmak, 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun ismini yaşatmak için 13'üncü kütüphaneyi memleketi Ödemiş'te kurdu. Amacının çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Irmak, "Son zamanlarda bilgisayardan dolayı çocuklarımız okumaktan uzaklaştılar. Biz okuyan bireyler olarak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırabilirsek, bu memleketi çok daha ilerilere taşıyabiliriz" dedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, Çağlayan Irmak'ı rahmetle anarak "İbrahim Irmak'ın evladının anısını bu şekilde yaşatıyor olması çok anlamlı" diye konuştu. Çaylı Mahallesi Muhtarı İsmail Güçlü ise açılışı yapılan 4 bin kitaplık kütüphanenin mahallede okuma alışkanlığına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

DİĞER