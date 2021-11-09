Şarampole uçan araçta 2 kişi yaralandı

İzmir Kemalpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece 23.00'te Ankara yolu Akalan mevkiinde yaşandı. Turgutlu istikametine seyir halindeki D.C.K. (32) yönetimindeki 35 ANN 538 plakalı araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Dere yatağına düşen otomobilde sıkışan D.C.K. ve yanındaki S.Y. (32), yaralı halde kurtarıldı.
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