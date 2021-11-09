Somasporlu Melih’in öldüğü kazanın tanığı konuştu

İZMİR'DE Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) hayatını kaybettiği kazayla ilgili sanık Ahmet Birol Aydınhan (53) ve şikayetçi-şüpheli Semih Vardar (31), hakim karşısına çıktı. Vardar kardeşlere yardım eden tanıklardan Levent Özyenginer, "Arabayla yaralıların üzerinden geçmememiz mucizeydi. Adeta ölüme terk edilmişlerdi" dedi.

Urla ilçesinde 14 Ağustos 2020'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, otomobiliyle Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar ile ağabeyi Semih Vardar'ın bulunduğu elektrikli motosiklete çarpmıştı. Kazada motosikleti kullanan Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar yaşamını yitirmişti.

SIZMIŞ OLABİLİR MİSİNİZ?

SAVUNMASINA çok üzgün olduğunu belirterek başlayan Aydınhan da, "Beni hastanenin içinde, ellerim başımda ve bir direğin çevresinde dönerken bulmuşlar. Sonra karakola gidip teslim oldum" dedi. Vardar ailesi avukatı Umut Köroğlu'nun, "Kazayı nasıl yaptığınızı anlamadığınızı söylüyorsunuz. Alkolden dolayı sızmış olabilir misiniz?' şeklindeki soruya Aydınhan, "Mümkün değil. Olay anında kendimdeydim" cevabını verdi. Mahkeme başkanı, Aydınhan'ın adli kontrol şartlarının hafifletilmesi talebini reddederken, diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.