Yürüyüş yolunda korna çalarak gaza bastı

İZMİR Güzelyalı Sahili'nde dün öğleden sonra yürüyüş yoluna giren bir araç yayalara korna çala çala ilerledi. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekti. İzmir'de sıcak havanın tadını çıkarmak için Güzelyalı Sahili'nde yürüyen bazı yurttaşlar yoldaki aracın korna sesi ile şaşkınlık yaşadı. Yürüyüş yolunda tepkilere aldırış etmeden müzik sesi de duyulan araç, önlerinde yürüyenlere korna çalarak ilerledi. İzmir'in popüler sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekti.

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