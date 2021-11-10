Affedilmeyince canına kıydı

İzmir Konak'ta sevgilisine fiziksel şiddet uyguladığı için tutuklanan Hayrettin Gümüştekin, cezaevinden izinli çıktıktan sonra soluğu kız arkadaşının Emir Sultan mahallesindeki evinde aldı. Darbettiği sevgilisinden af dileyen Gümüştekin, olumsuz cevap alınca hayatına son verdi.

İNTİHAR NOTU ÇIKTI

1180 sokaktaki tek katlı evin bahçesinde önceki gün kendisini asan Hayrettin Gümüştekin'in cansız bedenini gören vatandaşlar durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 38 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı inceleme sonucunda intihar eden kişinin cezaevinden bir süre önce izinli çıkan Hayrettin Gümüştekin olduğunu tespit etti. Genç adamın cebinden çıkan intihar notunda ise, "Sensiz bu hayatı ne yapayım" yazdığı görüldü. Gümüştekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FATİH ŞENDİL