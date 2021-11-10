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Haberler İzmir AK Parti İzmir’i sarsan ölüm

AK Parti İzmir’i sarsan ölüm

AK Parti İzmir’i sarsan ölüm

10.11.2021

AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Otokent Yönetim Kurulu eski Başkanı Yılmaz Akın, hayatını kaybetti. Özel Medicana Hastanesi'nde kalp ameliyatı olan Akın'ın kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Çok üzgünüz. Dava ve yol arkadaşımız, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Yılmaz Akın Hakk'a yürüdü. Akın ailesinin ve İzmir teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. İzmir iş dünyasının da yakından tanıdığı Akın, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yönetiminde yer alıyordu. Akın, Menderes ilçesi koordinatörü olarak görev yapıyordu.

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