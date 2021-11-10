AK partililerden Soyer’e sert tepki

Belediyenin kurmak istediği tarım lisesi ve Harmandalı Çöp Depolama alanındaki toprak kayması üzerinden Soyer'i eleştiren AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Dünyanın her yerine gidebiliyorsunuz ancak buradan 16-17 kilometre uzakta Harmandalı var. Oraya gitmediniz. Burası gerçekten korkunç. Bırakın siz tarım lisesi yapmayı, siz asli görevinizi yapın. Her şeyi yapıyorsunuz bir tek Belediye Başkanlığı yapamıyorsunuz" dedi.

HIZAL'DAN DA AYNI ÇIKIŞ

SOYER'İ ve CHP'li Meclis üyelerini oldukça sinirlendiren bu sözün ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "Harmandalı'nda bu yarıkların olma nedeni sizin övünerek anlattığınız çöp tesisinden kaynaklanıyor. Buradan akan su nedeniyle Menemen Ovası'nı, toprağı kirletiyorsunuz. Sonra çıkıp tarım lisesi yapacağız diyorsunuz. Siz tarımı böyle mi kurtaracaksınız? Siz İçişleri Bakanı, Turizm Bakanı, Dışişleri Bakanı, Çevre Bakanı oldunuz ama birçok kez Büyükşehir Belediye Başkanı olamadınız" diye konuştu.

Oldukça sinirlenen Soyer ise, "Ne demek olamıyorsunuz? Tarım lisesi yaparken mi belediye başkanlığı yapamıyorum? Benim Harmandalı'na gitmediğimi ne biliyorsunuz?" şeklinde cevap verdi. Öte yandan Soyer, Hızal'ın bir önceki toplantıda "Seferihisar Belediyesi'ni 10 yılda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 2,5 yılda batırdı" sözlerine de cevap verdi. Soyer, "Bu benim kişilik haklarıma saldırıdır" demesi üzerine "Dava açın" diyen Hızal'a "Açacağım. Ben haklarımı tek başına savunmasını bilirim" karşılığını verdi.

■ ERHAN GÜLENÇ