Bit pazarında haraç iddiası

İZMİR'İN Konak ilçesinde Yenişehir semtindeki pazaryeri ve 1137 sokak civarında her hafta cumartesi öğleden sonra saat 16.00'dan pazar akşam geç saatlere kadar bit pazarı esnafının tezgah açtığını söyleyen çevre sakinleri, yol kenarı, köprü altı ya da kaldırıma açılan tezgahlardan zorla para toplandığını iddia etti.

8 BİN LİRA TOPLANIYOR

BİT pazarında 'Bozo' lakaplı Mehmet K. isimli kişinin, her tezgahtan 20 ile 30 lira arasında para aldığını söyleyen vatandaşlar, bu kişinin para vermeyenlere tezgah açtırmadığını öne sürdü. Her hafta ortalama 8 bin lira toplandığını ve paraların zabıtalarla paylaşıldığını da iddia eden vatandaşlar, "Yetkililerin bu duruma müdahale etmesi lazım" dedi. Bit pazarından dolayı bölgede aşırı bir yoğunluğunun olduğunu da sözlerine ekleyen vatandaşlar, "Yakınımızda çocuk parkı var ancak kalabalıktan çocukları götürmeye korkuyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI