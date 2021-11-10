Buca’da EKPSS kurslarına kayıtlar başladı

BUCA'DA örnek bir proje daha hayata geçiyor. İlçede belediye, Milli Eğitim, Halk Eğitim ve Buca Engelliler Derneği işbirliğiyle Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık kursu açılacak. Ayrı kategorilerde 7 sınıfta açılacak kurslarla, devlet memuru olmak isteyen engelliler hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

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