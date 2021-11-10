Ege’de 314 göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik ekipleri, İzmir, Muğla ve Aydın açıklarında bir günde 10 ayrı göçmen grubu tespit etti. Yapılan operasyonla Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına itilen 314 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE/FERDİ YAVUZ