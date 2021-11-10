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Haberler İzmir FETÖ’cülere baskın: 25 gözaltı

FETÖ’cülere baskın: 25 gözaltı

FETÖ’cülere baskın: 25 gözaltı

10.11.2021

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde dün saat 06.30'da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 22'si kadın toplam 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikata başlanırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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