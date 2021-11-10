İzmir'de 10 Kasım’a özel saygı yürüyüşü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83'üncü yıl dönümünde saygı yürüyüşü ile başlayan programla anıyor. Saat 14.00'te Alsancak Limanı'nda buluşacak olan İzmirliler, Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyecek.

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