İzmir’de CHP’li belediyelere ikinci rüşvet operasyonu

İZMİR'DE CHP'li Buca Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunun ardından, bir operasyon da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı. Sabah saatlerinde

düzenlenen operasyonda, 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı. Rüşvet vermek, almak ve aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilen şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri ileri sürüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, operasyonla ilgili açıklamada bulundu. "Konu henüz net değil" diyen Karakayalı, "Benim

de belediyeye geldiğimde haberim oldu. Başkan yardımcım söyledi. Belediyeye gelmeleri gibi bir durum yok. Bir şikayet üzerine olmuş bir olay. Gelişmeleri takip edeceğiz. İmar konularıyla alakalı şikayetler geliyordu. Bu konuyla alakalı müfettiş istemiştim. Talebim üzerine konu 2 aydır inceleniyordu. Şu an tam olarak olay nedir, neyin nesidir, kim, neden alındı bilmiyoruz. Daha sonra detaylı açıklama

yapacağız" dedi.