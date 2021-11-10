  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de CHP’li belediyelere ikinci rüşvet operasyonu

İzmir’de CHP’li belediyelere ikinci rüşvet operasyonu

İzmir’de CHP’li belediyelere ikinci rüşvet operasyonu

10.11.2021

İZMİR'DE CHP'li Buca Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunun ardından, bir operasyon da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı. Sabah saatlerinde
düzenlenen operasyonda, 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı. Rüşvet vermek, almak ve aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilen şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri ileri sürüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, operasyonla ilgili açıklamada bulundu. "Konu henüz net değil" diyen Karakayalı, "Benim
de belediyeye geldiğimde haberim oldu. Başkan yardımcım söyledi. Belediyeye gelmeleri gibi bir durum yok. Bir şikayet üzerine olmuş bir olay. Gelişmeleri takip edeceğiz. İmar konularıyla alakalı şikayetler geliyordu. Bu konuyla alakalı müfettiş istemiştim. Talebim üzerine konu 2 aydır inceleniyordu. Şu an tam olarak olay nedir, neyin nesidir, kim, neden alındı bilmiyoruz. Daha sonra detaylı açıklama
yapacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de CHP’li belediyelere ikinci rüşvet operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.