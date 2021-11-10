  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen evli, 2 çocuk babası Nurettin Dinç (63), pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
DHA

10.11.2021, 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021, 11:13

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. O sırada olaya müdahale ederek kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dinç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Nurettin Dinç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, olaya karıştığı öğrenilen V.S. ve E.C.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.