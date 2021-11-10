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Haberler İzmir Kilo vermek için başladı Avrupa şampiyonu oldu

Kilo vermek için başladı Avrupa şampiyonu oldu

Kilo vermek için başladı Avrupa şampiyonu oldu

10.11.2021

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağız Hacılar, fazla kilolarından kurtulmak için babasının ısrarıyla 12 yaşında başladığı tekvandoda iki kez Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu, "Önceleri mutsuz olsam da zamanla tekvandoya alıştım. Kilo verdim, sağlıklı yaşama kavuştum" dedi. Artık vazgeçilmezi olduğunu söylediği tekvandoda Türkiye ve Avrupa'da 16 madalya kazanan Yağız, milli takıma da seçildi.

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