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Haberler İzmir Yeni Asır haberini paylaşan 6 CHP'li disiplinde!

Yeni Asır haberini paylaşan 6 CHP'li disiplinde!

10.11.2021

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısında, Yeni Asır'ın haberini paylaşan 6 meclis üyesinin durumu görüşüldü. CHP'li Gaziemir Belediye Meclis üyeleri Necati Kırmaz, Ali Kavasu, Nilgün Karadeniz, İbrahim Özkara, Nimet Şekercioğlu ve Meral Yiğit'in, komisyon seçimlerinin ardından 'kavga' başlıklı haberi sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle uyarı cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı alındı. Disipline sevk edilen 6 ismin Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya yakın isimler olması dikkat çekti.
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