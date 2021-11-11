Anlamsız icraat!

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde bazı cadde ve sokaklardaki yaya kaldırımlarında ilginç bir uygulama yapıldı. Bazı kaldırımların tam ortasına tel örgü çekildi. Vatandaşlar, bu icraata bir anlam veremezken gördükleri ilginç manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

■ METİN BURMALI