CHP Karşıyaka’dan ‘hayali’ iktidar yemeği

TÜRK siyasetinde yıllardır onlarca seçim kaybeden CHP, iktidar hayali görmeye başladı. Karşıyaka İlçe Başkanlığı, "hayali" bir iktidar yemeği düzenledi.

Karşıyaka Gondol Restoran'da yapılan ve kişi başı 300 liralık davetiye ile katılım gösterilen yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu da katıldı.

'RAKI SOFRALARINDA' SÖZÜ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce "Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil" derken, partinin iktidar yemeğinin rakı sofrasında yapılması dikkat çekti. Rakıların içildiği ve neşeli sohbetlerin yapıldığı gecede konuşanlar, "Yolumuz, iktidar yoludur" nutukları attı.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanvekili Özuslu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacaklarının altını çizerek, "Heyecan bulaşıcıdır. Karşıyaka'nın heyecanı İzmir'in, İzmir'inki de Türkiye'nin heyecanıdır" diye konuştu. Bazı partililer ve vatandaşlar ise, organizasyona ve 300 liralık davetiye ücretine tepki gösterdi.

'BU YEMEK HİÇ YAKISMADI'

DÜZENLENEN yemeğe tepkiler de sert oldu. Bazı vatandaşlar "CHP rakı sofralarında mı iktidar olacak? Bu yemek hiç yakışmadı" derken, bazıları da "Bu kadar pahalı katılım ücreti mi olur? Bunun 'Parası olmayan parti üyeleri gelmesin' demekten farkı yok" yorumlarında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı bazı açıklamalarda, "CHP elitist bir parti diyorlar. Bazı elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim" çıkışı yapmıştı. Bazı vatandaşların da parti liderinin bu sözlerini hatırlattığı görüldü.

■ ERHAN GÜLENÇ