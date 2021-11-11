CHP’de Soyer-Yücel kavgası büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel arasındaki süren ve partide herkes tarafından da bilinen kavga büyüyor. Daha önce Soyer'in protokol müdürü Fatih Özkurt, bir tartışmada iktirdiği CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş'ın başının yarılmasına neden olmuştu. Taş ve ona destek veren diğer ilçe başkanlarının konuyu ilettikleri Deniz Yücel ise, olayı büyütmeden kapatmaya çalışmıştı. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'nde bireysel sporlar direktörü olarak görev yapan spordan sorumlu CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Kemal Özdönmez, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu.

PARTİDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

İş akdinin feshine gerekçe olarak ise, 31 Ekim günü Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerinde Özdönmez'in Kulüp Başkanı Ersan Odaman'ın desteklediği başkan adayına rakip olan adaya destek vermesi ve listesinde yer alması gösterildi. Aynı zamanda Konak Belediye Meclis üyesi olan Özdönmez'in işten çıkarılması partide şok etkisi yarattı. Özdönmez'in Büyükşehir'den gönderilmesine tepkili olduğu belirtilen İl Başkanı Deniz Yücel'in, Hacer Taş olayında olduğu gibi yine sessiz kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Bu arada Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerinde yönetim kuruluna seçilmeyi başaran ancak kulübünden kapı dışarı edilen İl Başkan Yardımcısı Kemal Özdönmez, CHP Genel Merkez Spor Kurulu yönetiminde de yer alıyor. Özdönmez'in CHP Genel Merkezi'nin bilgisi dahilinde Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerinde Başkan adayı Uğur Kılıç'ın listesinde yer aldığı kaydediliyor. Kulüp Başkanı Ersan Odaman ise, Kılıç'ın rakibi Bilal Eyüboğlu'nun listesine yönetim kurulu üyeliği için 2 isim önermişti. Sonuç olarak Özdönmez'in yer aldığı liste seçimi kazandı. Özdönmez de yönetim kuruluna girdi.

İL YÖNETİMİ İLE SÜREKLİ PROBLEM YAŞANIYOR

SOYER ve Yücel arasındaki çekişme yerel seçim öncesine dayanıyor. Soyer'in Yücel'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışında şu an Konak Belediye Başkanı olan Abdül Batur'a destek verdiği için kızgın olduğu belirtiliyor. İl Yönetim Kurulu üyeleri de özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde yaşadıkları protokol krizleri nedeniyle Soyer'e tepkili. Geçtiğimiz aylarda Soyer, Yücel ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelmişti. Birçok il yöneticisi, Soyer'e tepki göstererek kahvaltıya elini sürmemişti. İl yöneticileri bu buluşmada Soyer'e "Belediye faaliyetlerine alınmıyoruz, genel başkan geldiğinde bizi içeriye almadılar. Bunu kabul etmiyoruz. Ayrıca tavsiye ettiklerimizi işe almıyorsunuz" serzenişinde bulunmuştu. Bu tavır, parti içinde tartışmaları beraberinde getirmişti.

ERHAN GÜLENÇ