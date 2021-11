İzmir’de 65 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasıyla milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Mili Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında İzmir'de de 19 farklı noktada 65 bin fidan dikildi. Fidan dikimini noktalarından biri olan Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, orman gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





"VATANDAŞIMIZ, 'DÜNYADA BİR DİKİLİ AĞACIMIZ YOK' DEMESİN DİYE HER BİRİ İÇİN 3 ADET FİDAN DİKİYORUZ"

Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin ormana büyük önem verdiğini ve belki de dünyada ilk defa ulusal gün haline getiren millet olduğuna vurgu yaparak, "İnsanın doğayı tahrip etmesi kaynaklı afetlerle karşılaşıyoruz. Ağaçlar ve ormanlar vazgeçilmezimiz. Bu işe gönül verip seferberlik ilan eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, orman teşkilatına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yıl Türkiye'de 84 milyon vatandaşımızın her birine 3 adet düşecek şekilde 252 milyon fidan dikiliyor. Vatandaşımız, 'Dünyada bir dikili ağacımız yok' demesin diye her biri için 3 adet fidan dikiyoruz" diye konuştu.





Vali Köşger, İzmirlilerin ve kolluk kuvvetlerinin bu yıl ormanları korumak konusunda çok hassan davrandığını belirterek, "Çok şükür bu yıl İzmir'de büyük bir orman yangını olmadı. İnşallah bu dikilen fidanların da büyümesiyle önümüzdeki senelerde daha yeşil bir İzmir'de, daha yeşil bir Türkiye'de hep beraber olmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.





Zafer Derince ise İzmir'de 19 noktada 65 bin fidan dikildiğini belirterek, "İzmir'de 2021 yılının sonuna kadar 12 milyon 775 bin toprakla buluşmuş olacak. Dikim yapacağımız bu alan 12 Temmuz 2021'de yanmıştı. Buraya 3 bin adet kızılçam, bin adet mavi servi dikeceğiz" dedi.