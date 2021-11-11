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İzmir'de amcasını diri diri yakmıştı! İfadesinde bunu söyledi...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ateşe verdiği depoda amcası Ali Rıza Durna'nın (65) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Oğuzhan Durna'nın (21), polisteki ifadesinde olay anını ve neden yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

İzmir’de amcasını diri diri yakmıştı! İfadesinde bunu söyledi...
DHA

11.11.2021, 15:44

Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak'taki Ali Rıza Durna'ya ait hurda deposunda, 8 Kasım günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yanıcı maddelerin de bulunduğu hurda deposunda patlamalar yaşandı. Alevler, 3 saat sürelik çaba sonucu söndürüldü.



Ekiplerin depoda yaptığı kontrolde, iş yeri sahibi Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından Durna'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yakıp iş yerine attığını tespit etti. Polis ekipleri, olayla ilgili K.D., S.D., S.D. ve Oğuzhan Durna'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Durna'nın yeğeni Oğuzhan Durna tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Durna'nın, polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Durna'nın olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu, kundaklamayı ve neden yaptığını da hatırlamadığını söylediği belirtildi. İfadesi üzerine olay anında uyuşturucu etkisinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Durna'dan alınan kanın incelemeye gönderildiği bildirildi.

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