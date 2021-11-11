İzmir’de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi! Kendilerini böyle savundular

Son dakikia edinilen bilgiye göre, olay, 10 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre Menemen ilçesinin merkez mahallelerinde gece devriyesi esnasında arabaların lastiklerinin inik olduğunu fark eden bekçiler Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinden destek isteyerek inceleme başlattı. İnik olan lastikleri incelediklerinde lastiklerin kesici bir alet ile kesildiğini fark eden polis ekipleri, durumun anlaşılması üzerine araç sahiplerine ulaşarak bölgede tespit çalışmaları başlattı. Toplamda 37 aracın lastiklerinin zevk için kesildiğini fark eden ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemelerde elektrikli motor ile dolaşan iki kişi araçların yanlarında durarak lastiklerini bıçakla patlattığını tespit etti. Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler M.G. ve E.A. isimli şüphelileri sabah olmadan adreslerinde gözaltına aldı.





O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde araçların yanına motosiklet ile gelen M.G. ve E.A.'nın ellerindeki kesici aletle lastikleri kestiği ve sonra uzaklaştıkları görüldü.





ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPMIŞLAR

Menemen'de görev yapan bekçilerin dikkati sayesinde çözülen olayda şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, alkollü olduklarını ve alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.