  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de DEAŞ şüphelisine tutuklama

İzmir'de DEAŞ şüphelisine tutuklama

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına Suriye uyruklu A.E.S. (26) tutuklandı. Adli kontrol şartıyla bırakılan diğer 3 kişi de Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir’de DEAŞ şüphelisine tutuklama
DHA

11.11.2021, 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021, 17:07

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 şüphelinin DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduklarını ve geçmiş dönemde Suriye'de eğitim aldıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası dün belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli kontrol şartıyla bırakılan diğer 3 kişi de Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de DEAŞ şüphelisine tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.