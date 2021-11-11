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İzmir'de DEAŞ şüphelisine tutuklama

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına Suriye uyruklu A.E.S. (26) tutuklandı. Adli kontrol şartıyla bırakılan diğer 3 kişi de Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA 11.11.2021, 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021, 17:07