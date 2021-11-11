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İzmir'de PKK/YPG operasyonu! Suriye'den gelen 2 terörist yakalandı

Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir’de PKK/YPG operasyonu! Suriye’den gelen 2 terörist yakalandı
İHA

11.11.2021, 09:49

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen S.M.'nin Menderes ilçesinde, A.M.'nin ise Bornova ilçesinde bulunduğunu belirledi. 9 Kasım'da şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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