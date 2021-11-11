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Haberler İzmir İzmir'in faylarına yakın mercek

İzmir'in faylarına yakın mercek

11.11.2021

ODTÜ öncülüğünde 2,5 yıl sürecek "İzmir İli Depremsellik ve Mikrobölgelendirme Araştırma Projesi" kapsamında uzmanlar, denizdeki ve karadaki fay hatlarından karot topluyor. Proje koordinatörü Prof. Dr. Erdin Bozkurt, "Şimdiye kadar İzmir ve çevresinde tanımlanmış 40'tan fazla fay var. Biz ilk çalışmalarımızda bu fay sayısının bilinenden daha fazla olduğunu gördük. Bu konuda da ayrıntılı çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalar sonuçlandığında bölgenin geçmişteki 2500-3000 yıl ve daha öncesi dönemlere ait deprem tarihçesini ortaya koyacağız" dedi.
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