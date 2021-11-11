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Haberler İzmir Kamyonla çarpışan motor sürücüsü öldü

Kamyonla çarpışan motor sürücüsü öldü

Kamyonla çarpışan motor sürücüsü öldü

11.11.2021

İZMİR Ödemiş'te hafriyat kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, olay yerinde öldü. Kaza dün saat 15.30'da Kiraz Yolu Caddesi Şehit Ali Dereli mevkiinde yaşandı. Kiraz'dan Ödemiş'e giden Celal Dönmez (27) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönde giden G.G. idaresindeki 06 AZ 0377 plakalı hafriyat kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, metrelerce yerde sürüklenen motor sürücüsü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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