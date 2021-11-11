Liseli Yağmur’un iklim mücadelesi

Küresel iklim krizinin etkilerini fazlasıyla hissettiğimiz son yıllarda çevre hareketlerine duyarlı insanların da sayısı her geçen gün artarak çoğalıyor. Bunlardan biri olan lise öğrencisi Yağmur Önel, imza attığı örnek çalışmalarla takdir topluyor.

BİRÇOK BAŞARISI VAR

Spor ve sanat alanında geçmişte elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Güzelbahçe MEV Koleji Fen Lisesi 11'nci sınıf öğrencisi Yağmur Önel, özellikle pandemi sürecinde iklim değişikliği ve bu değişikliğin olumsuz etkilerini anlamaya, bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılması gerekilen çalışmalara yoğunlaşarak harekete geçti.

Okul dergisi Tümevarım'da üstlendiği editörlük görevinin yanında birçok platform, dergi ve gazetelerde iklim krizi ile ilgili yazılar yayınlanmaya başlayan genç doğa dostu, aynı zamanda Permatürk Vakfı Gençlik Takımı koordinatörlüğünde devam eden kitap kulübü toplantılarında aktif olarak görev alıyor. Üniversite eğitimine, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacına yönelik bir alanda devam etmek isteyen Yagmur Önel, kendi yaşantısını karbon ayak izini azaltacak şekilde yeniden düzenlemeye karar verdi.

İNSANLARI BİLİNÇLENDİRİYOR

Bir taraftan üniversite sınavına hazırlanıp diğer taraftan ulaşabildiği insanlarda çevre bilincini aşılamaya gayret eden Önel, değişim için zaman kalmadığına ve herkesin yarını beklemeden kendi değişimini yapması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Yağmur Önel, yaşamak için ikinci bir dünyamızın olmadığını ve kirlettiğimiz dünyayı temizlemenin insanlığın en öncelikli görevi olduğunu belirtti. İklim krizinin etkileri ve alınması gereken önlemler ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çalışmalara katılan genç Yagmur'un çalışmalarına ve yazılarına www.yagmuronel.com adresinden ulaşmak mümkün.

TOLGA TEKİN