Suya yüzde 40 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir yandan katı atık bedellerini artık su faturalarıyla birlikte tahsil etme uygulamasından vazgeçmeye çalışırken diğer yandan büyük bir 'tarife oyunu' kurduğu ortaya çıktı. Buna göre, suya yeni yıldan itibaren yüzde 40'ı bulan oranlarda zam geliyor. Şu an konutlarda 1-13 metreküp arası tüketimde 0-13 metreküp için 6 lira 41 kuruş, 14-20 metreküp tüketimler için 6 lira 92 kuruş, 21 metreküp ve üzeri tüketimler için ise 14 lira 27 kuruş ödeniyordu. Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan İZSU'nun 2022 mali yılı bütçe tasarısına göre ise, bu ücretlendirme kademeleri yılbaşından itibaren 1-10 metreküp, 11-20 metreküp ve 20 ve üzeri metreküp olarak değiştirilecek.

SOYER'DEN SUDA BÜYÜK OYUN

İzmirlilerin önemli bir kısmı 10-13 metreküp tüketiyor. Soyer, bu kademe düzenlemesiyle en çok su tüketen bu kesimi bir üst ücretlendirme kategorisine sokuverdi. Yeni uygulama ile 10-13 metreküp tüketen vatandaşlar bir üst kademeye dahil edildikleri için, eskiden suyun metreküpüne 6.41 lira öderken yılbaşından itibaren tam 9 lira ödeyecek. Bu da yüzde 40 zam anlamına geliyor.

GENEL KURUL 30 KASIM'DA

1-10 metreküp tüketenlerin ödeyeceği ücret de 6.41 liradan 7.56 liraya yükselecek. Yani yüzde 17 zamlı ödeme yapacak. 21 litre ve üzeri tüketenler eskiden 14.27 kuruş öderken yeni yıldan itibaren 19.29 lira ödeme yapacak. Yani o tarifeye yapılacak zam da yüzde 35'i geçecek. 30 Kasım'da yapılacak İZSU Genel Kurulu'nda Soyer geri adım atmadığı takdirde yeni tarifenin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GAZİLERİN SUYU DA ZAMLI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zamlı tarifelerinden şehit ve gazi aileleri ile engelliler de nasibini aldı. İZSU Genel Müdürlüğü; şehit, gazi ve engelli içme suyu ücretlerine de yüzde 18 oranında zam öngördü.

OTOPARK ÜCRETLERİ DE YÜKSELİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi,1 Ocak'tan itibaren otopark ücretlerine de zam yapacak. Açık alan otopark ücretleri, 0-12 saat için 15 TL'den 20'TL'ye çıkacak. 12-24 saatlik park etmelerde ise bu ücret 30 liradan 40 liraya yükselecek. Böylece açık otopark ücretleri yüzde 33.5 zamlanmış olacak. Diğer otopark ücretleri de yüzde 20-34 oranında artırılacak

HUZUREVLERİNE YÜZDE 82'LİK ZAM

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Zübeyde Hanım Huzurevi ücretlerine de fahiş zam geldi. Yeni düzenlemeye göre Zübeyde Hanım Huzurevi'nde tek kişilik oda ücreti yüzde 81.98'lik bir artışla aylık 1110 TL'den 2 bin 20 liraya çıkarıldı. İki kişilik oda ücreti ise yüzde 64.22'lik artışla kişi başına 615 liradan 1010 liraya yükseltildi. Sosyal Yaşam Kampüsü'nde ise tek kişilik oda ücreti 1720 liradan 2020 liraya, iki kişilik oda ücreti kişi başı 840 liradan 1010 liraya, 3 kişilik oda ücreti ise kişi başına 800 liradan 940 liraya çıkarıldı.

ERHAN GÜLENÇ