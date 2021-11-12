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Haberler İzmir Bir gecede 37 aracın lastiklerini kestiler

Bir gecede 37 aracın lastiklerini kestiler

Bir gecede 37 aracın lastiklerini kestiler

12.11.2021

İZMİR'İN Menemen ilçesinde, park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden gece bekçileri polisten destek istedi. Toplamda 37 aracın lastiklerinin zevk için kesildiğini fark eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan detaylı incelemelerde elektrikli motor ile dolaşan iki kişinin araçların lastiklerini bıçakla patlattığını tespit etti. Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler M.G. ve E.A'yı adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.G. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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