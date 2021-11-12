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Haberler İzmir Facia yaklaşıyor Soyer ‘güvendeyiz’ diyor

Facia yaklaşıyor Soyer ‘güvendeyiz’ diyor

Toprak kayması yaşanan Harmandalı Katı Atık Tesisi için Büyükşehir Meclisi’nde sunum yapıldı. Belediye Başkanı Soyer, “Çöp sızıntısı ya da metan gazı yok. DEÜ raporu 1 ay sonra çıkacak, emin ellerdeyiz” dedi. AK Partili Boztepe ise, “Vatandaşı kandırıyorlar. Orada 8 yıldır kayma yaşanıyor” diye konuştu

Facia yaklaşıyor Soyer ‘güvendeyiz’ diyor

12.11.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında toplanan mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran tarafından Harmandalı'daki toprak kaymalarıyla ilgili sunum yapıldı. Sunumda Harmandalı'daki toprak kaymalarının zehirli su ve metan gazıyla ilgili olmadığı savunuldu.

'ŞU ANDA TİTİZ BİR ÇALIŞMA VAR'
Harmandalı'da toprak kayması nedeniyle vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kalmışken, Başkan Tunç Soyer'in sunum sonrasında yaptığı açıklama tepki çekti.

Başkan Soyer, "İzmirliler meclis üyelerimiz, en azından şu konuda rahat edebilirler. Harmandalı çöp tesisi ile ilgili çöp sızıntı suyu ya da metan gazı söz konusu değil. Bu Dokuz Eylül Üniversite hocalarından aldığımız ön bilimsel raporlarla tespit edilmiş durumda. Nihai rapor 1 ay sonra çıkacaktır. O zaman başka önlemler almak gerekebilir ancak raporları bekliyoruz. Emin ellerdeyiz. Son derece titiz bir çalışma yürütülüyor. Anında tespitler yapılmaya devam ediliyor. Bu çalışmalar heyelan bölgesinde daha büyük felaket olup olmayacağı konusunda bizi bilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞI KANDIRIYORLAR'
MECLİSTE yapılan sunumun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi meclis üyesi Hüsnü Boztepe, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. "Sunum yapıldığında cevap vermememizin tek nedeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yılı olmasından kaynaklıdır" diyen Boztepe, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tamamen hayal görüyor. Orada bulunan vatandaşları kandırıyor. Oraya çöp taşınmaması gerektiği kendi raporlarında bile yazıyor. Ayrıca Harmandalı'da 2013 yılından beridir kayma mevcut. Ama drenaj boruları 2019 yılında yapılmaya başlandı" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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