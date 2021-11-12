Foça’da köpek cehennemi

İZMİR'İN Foça ilçesi Ulupınar köyü Çamdağı ormanı içerisinde yer alan hayvan barınağından gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen, bir kısmı da hayırseverlerce verilen köpek mamalarının, sağa sola dökülüp heba edildiği görüldü.

Aç kalan bir köpek, bir başka köpeğin ölü bedenini yiyen görüntüsü ise adeta kan dondurdu. Kafeslerde pislik içinde yaşamaya mahkum edilen köpeklerin bir deri bir kemik görüntüsü ise yürek sızlattı. Görüntüler sosyal medyada da tepki çekerken, hayvanseverler yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

■ ERHAN GÜLENÇ