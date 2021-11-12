İlk teslim 26 Kasım’da

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın inşa ettiği Bayraklı'daki proje alanlarındaki konutlar tamamlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, "İzmir depremi sonrası 5 bin 40 konut ve 349 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 389 bağımsız birimin yapımına başladık. 26 Kasım'da, 7 proje alanındaki 741 bağımsız bölümü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.