ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın inşa ettiği Bayraklı'daki proje alanlarındaki konutlar tamamlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, "İzmir depremi sonrası 5 bin 40 konut ve 349 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 389 bağımsız birimin yapımına başladık. 26 Kasım'da, 7 proje alanındaki 741 bağımsız bölümü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.
İlk teslim 26 Kasım'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.