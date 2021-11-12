Urla esnafı, finansal desteklerle güçlenecek

Türkiye genelinde yapılacak esnaf odaları seçimlerine kısa bir süre kalırken adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adaylığını kalabalık bir esnaf topluluğu ile birlikte açıklayan Murat Özün, tecrübesi ve bilgi birikimi ile üyelere en iyi hizmeti vereceğini savundu. Urla Esnaf Odası'nda eğitim müdürü olarak görevini sürdüren Özün projelerini Yeni Asır'a anlattı.

20 YILI AŞKIN GÖREVDE

Özün, "Güçlü bir ekiple yardımlaşma sandığı, muhasebe hizmeti, sigorta takip, e-ticaret, ücretsiz anlaşmalı doktor gibi birçok projeyle esnafımıza finansal ve sosyal destek sağlayacağız. Dayanışmayı amaçlayan projelerimiz Türkiye'ye örnek olacak. Esnafımızı maddi ve manevi anlamda güçlendireceğiz. Ayrıca Urla'yı cazip hale getireceğiz" dedi. Urla Esnaf Odası'nda 20 yılı aşkın süredir yöneticilik yapan Özün, "İlçemizde yıllardır sevgi ve dostluk içinde beraber yaşadığım esnaf ve sanatkarlar için projelerimi hayata geçirmeye adayım. Esnafımızın her durumda maddi manevi olarak yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

ORTAK AKILLA ÇÖZÜM

Esnafı ileriye taşıyacak projeler hazırladıklarını da kaydeden Özün, "Konularında uzman arkadaşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle Onursal Danışma Kurulu oluşturarak, uzun yıllar esnaflık yapan büyüklerimizin fikirlerini değerlendireceğiz. Tabii dinamik, genç esnafımızın da yararlanacağız. Gençlik Kolu oluşturarak esnafın geleceğini daha sağlıklı planlayacağız. Bu bağlamda sloganımız 'Ben Değil, Biz' olarak herkesi kucaklayacağız" diye konuştu.

ISTE ÜYELERE YÖNELIK PROJELER

BAŞKAN adayı Özün, ilçe esnafına finansal destek sağlayacak projelerini şöyle sıraladı: ● Esnafın en büyük dayanağı olacağız. Yardımlaşma Sandığı kurup üyelerimizi 'Aileden Biri' sıfatıyla destekleyeceğiz. ● Odaya yeni kayıt yaptıran esnaftan bağış adı altında alınan ücretleri kaldıracağız. Basit Usulde Muhasebe hizmeti ücretini mutlaka şu anki rakamın altına çekeceğiz. ● Basit usulde vergi mükellefi olup yanında sigortalı işçi çalıştıran üyelerden alınan 'Sigorta Takip' ücretini kaldıracağız. ● Doğal afet, iş kazaları, yangın gibi durumlarda maddi ve manevi destek sağlayacağız. ● Üyelerimiz ve ailelerine yönelik 'Ücretsiz Anlaşmalı Doktor' uygulamasına geçeceğiz. ● İş hayatına büyük imkanlar sağlayan internet hizmetini en iyi şekilde esnafımıza sunarak e-ticaret ile üyelerimizin iş hacminin artmasına katkıda bulunacağız. İnternet sitesi yapımı, sosyal medya desteği gibi konularda üyelerimize teknik destek vereceğiz. ● Üniversite öğrencilerini ilçemize çekerek, Urla esnafına ekstra kazanç sağlayacağız. Bazı bankalarla uygulayacağımız ortak sistem sayesinde esnafımız günlük, haftalık veya aylık bazda öğrencilere indirim sağlayacak. ● Bu şekilde ilçemizi cazip hale getirerek kış aylarında düşüşe geçen Urla ekonomisini canlı tutacağız. ● Ayrıca üyelerimizin çocuklarına ve talep eden üyelerimize ücretsiz yabancı dil eğitimi ve karşılıksız burs desteği vereceğiz.

TOLGA TEKİN