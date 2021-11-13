Bakan Kurum CHP’ye haddini bildirdi: Mağrur İzmir’i mağdur ettiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yapıldı. Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyona Bakanlığın 2021 yılı faaliyetlerini ve 2022 yılı bütçe teklifini sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış konuşmasında CHP'li ve HDP'li komisyon üyesi milletvekillerinin iddialarına yanıt verdi.

'VATANDAŞIN YARALARINI SARDIK'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un "İzmir'i mağdur ettiniz" suçlamasına yanıt veren Bakan Kurum, Gazi Mustafa Kemal'in "mağrur İzmir'ini" 25 yılda "mağdur İzmir" yapanın CHP olduğunu belirterek, "Bana İzmir'de 25 yıldır ne yaptınız söyler misiniz? Başlattığınız bir tane kentsel dönüşüm çalışması var mı, söyler misiniz?" diye sordu. Bakan Murat Kurum, CHP'li Torun'a "İzmir'de bir deprem oldu. Hepimiz koştuk. Güzel İzmir'imizde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarıyla seferber olduk. Depremin merkezi Bayraklı'da lı'da gitmediğimiz sokak, ziyaret etmediğimiz ev kalmadı. Sadece İzmir'de değil. Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da, Rize'de, Antalya'da, Muğla'da, Kastamonu'da, ülkemizin neresinde bir afet olduysa orada olduk" dedi.



"GELSEYDİNİZ GÖRÜRDÜNÜZ"

MUHALEFET partilerinin mesnetsiz eleştirilerine "Gelseydiniz görürdünüz" sözleriyle karşı çıkan Bakan Kurum, "Gerçi bazıları geldi, baktı ama göremedi. Duydu ama algılayamadı. Biz ortak acılar üzerinden siyaset yapmaktan, polemik üretmekten kaçtıkça siz bu konuları siyasi hesaplarla istismar ettiniz. Orada çalışanlara, emek verenlere bakınca bir an için bile yüzünüz kızarmıyor mu? Haksızlık ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz. İzmir'de ortada mağduriyet adına herhangi bir durum yoktur. İnşallah 26 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de İzmir'de ilk konutlarımızın teslimini yapacağız. Sizin 25 yılda yapamadığınızı yine biz yapacağız. İzmir'de vatandaşlarımız evlerini 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıla yayılan taksitlerle, sıfır faizle alıyorlar. Kira öder gibi taksitlerini ödeyerek alıyorlar. Bunu biliyorsunuz. Ama işinize gelmediği için söylemiyorsunuz" şeklinde cevap verdi.