Çevik Kuvvet sokağa indi

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kentin huzur ve güvenliği için yoğun çalışmalarına devam ediyor. Günün büyük bölümünü sokaklarda vatandaşlarla, muhtarlarla ve esnafla görüşerek geçiren Şahne, geri kalan saatlerde de kurmayları ile toplantı yapıp İzmir için önemli kararlara imza atıyor.

GRUPLAR HALİNDE DEVRİYE

"Bu güzel kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için ekibimle birlikte hep sokaklarda olacağım" diyen Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yeni bir uygulama ile sadece toplumsal olaylar ve maçlarda görmeye alışık olduğumuz Çevik Kuvvet polislerini sokaklarda görevlendirdi. Şahne, 24 saat boyunca ikişerli ve dörtlü gruplar halinde kentin tüm ana cadde ve sokaklarında devriye gezen Çevik Kuvvet ekipleri için "İzmirliler sokakta daha çok polis görmeye devam edecek" dedi.

KALABALIK CADDELER SEÇİLDİ

İzmir Kordon, Göztepe Sahili, Kıbrıs Şehitleri, İnönü ve Mithatpaşa Caddesi gibi kritik bölgelerde Çevik Kuvvet ekiplerinin devriye gezdiğini gören vatandaşlar da yeni uygulamadan hayli mutlu. Yaptığı çalışmalar ile halkın takdirini kazanan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ise, toplumun her kesiminden büyük övgüler yağıyor. Özellikle suçluların korkulu rüyası olan Çevik Kuvvet ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları birçok kişide yaptıkları Genel Bilgi Sorgulaması'yla (GBT) çeşitli suçlardan aranan zanlıları teker teker yakalamayı başardı.

FATİH ŞENDİL