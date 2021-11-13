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Haberler İzmir ‘CHP grubunda vicdan göremedim’

‘CHP grubunda vicdan göremedim’

‘CHP grubunda vicdan göremedim’

13.11.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde, kentteki ağır ve orta hasarlı yapılara yüzde 20 emsal artışı verilmesine ilişkin önerge tartışmalara neden oldu. Önerge, AK Parti ve MHP'nin ret oylarına karşılık CHP ve İP'nin kabulüyle oy çokluğuyla meclisten geçti. Meclis sonrası açıklama yapan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan "Bu iş çocuk oyuncağına döndü. Evi az hasarlı olan depremzedelerimizin evine gidip görsünler. Konuşmakla olmuyor, vicdan lazım deniliyor ya ben CHP meclis grubunda vicdan göremedim" dedi.

EMPATİ yapmalarını beklediğini belirten Özkan, "Karşıyaka, Bornova ve Buca'da toplamda 28 bine yakın az hasarlı bağımsız bölüm var. Bu insanlar geçen ay alınan karara ve belediye başkanın yaptığı açıklamalara istinaden müteahhitlerle anlaştılar. Şimdi ne diyeceğiz? Belediye başkanımızla görüşeceğiz. Bunun bir yolu olmalı. Sonuç hüsran. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Geçen ay güldük, bu ay ağladık. Bu iş çocuk oyuncağına döndü" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR

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