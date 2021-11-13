  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

İzmir'in Urla ilçesinde, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı üzerine yapılan baskında gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş
İHA

13.11.2021, 14:03

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Güvendik Mahallesi'nde Bekir Ç. (45) ismindeki şüphelinin, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şahsın evine daha sonra operasyon yapıldı. Evde yapılan aramalarda, 29 kök hint keneviri bitkisi, 875 gram kurutulmuş vaziyette hint keneviri bitkisi, 1 adet pompalı tüfek, 16 adet pompalı tüfek fişeği, 48 adet tabanca fişeği, havalandırma ve ısıtma sistemi düzenekleri ele geçirildi. Baskında yakalanan ve gözaltına alınan Bekir Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.